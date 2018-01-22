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Сирия: Дмитрий Саблин рассказал ФАН о перемене ситуации в САР и укреплении связей с РФ
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    Сирия: Дмитрий Саблин рассказал ФАН о перемене ситуации в САР и укреплении связей с РФ

    10:24  22 Января 2018  /обновлено: 11:21  22 Января 2018
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    Дмитрий Саблин рассказал ФАН о перемене ситуации в САР и укреплении связей с РФ

    Съемочной команде Федерального агентства новостей (ФАН) в последний день своего пребывания в Сирии посчастливилось встретиться с Дмитрием Саблиным, депутатом Государственной Думы РФ, руководителем межпарламентской российско-сирийской группы дружбы, а также первым заместителем председателя организации «Боевое братство». Он рассказал о том, как оценивает актуальную ситуацию в САР, и о ключевых направлениях сотрудничества между нашими странами.

    Члены нашей съемочной группы встретились с Дмитрием Саблиным в Хомсе. Политик рассказал, что уже не в первый раз находится в Сирии. Впервые он побывал там четыре года назад, когда в республике бушевала активная фаза вооруженного конфликта. Сейчас, по его словам, обстановка кардинальным образом изменилась, и ключевую роль в этом сыграли российские силы и наши дипломаты, которые начали комплексную кампанию в САР, направленную на уничтожение террористических группировок и налаживание мирной жизни, осенью 2015-го года.

    «Самым тяжелым для Сирии был, наверное, 2015-й год. Тогда в мае боевики взяли Пальмиру, по состоянию на август они уже контролировали где-то 85-90% территории страны. Даже в Дамаске было очень неспокойно. Сейчас, находясь в столице, можно не поверить, что где-то идет война. В октябре, когда только начали работу наши ВКС, многие говорили, что ничего не получится, что Сирия станет вторым Афганистаном, что не хватает от 50 до 100 тысяч сухопутных войск, которые будто бы должны быть здесь. Разговоры были разные, но сейчас мы видим, что благодаря Российской Федерации, не только усилиями армии, которая, безусловно, сыграла ключевую роль в победе, но и с помощью Министерства иностранных дел и других ведомств, ситуация в САР теперь абсолютно другая», — подчеркнул собеседник ФАН.

    Хомс, Сирия

    Сейчас Сирия возвращается к мирной жизни, несмотря на то, что ряд очагов нестабильности еще сохраняется. Впрочем, заметил Дмитрий Саблин, практически все они пока продолжают существование лишь потому, что подпитываются извне:

    «Конечно, в стране еще остаются очаги напряженности, но большинство из них действуют не сами по себе, а поддерживаются западными покровителями. Это то, что находится в Восточной Гуте, а также то, что находится за Евфратом. Если бы не было иностранного вмешательства и иностранных денег, то здесь уже давно бы были мир и благополучие. Сами сирийцы — удивительно миролюбивая нация».

    Восточная Гута

    Политик также отметил особую роль российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, благодаря сотрудникам которого был налажен процесс мирного урегулирования. Также их усилиями были спасены десятки тысяч людей, и во многом именно с их помощью страна вышла из глубокого гуманитарного кризиса.

    «Я не могу не отметить работу нашего Центра по примирению. В этой организации состоят очень отважные офицеры и генералы, которые спасли десятки тысяч жизней, причем не только сирийских солдат или наших военнослужащих, но и гражданских лиц, находящихся на захваченных боевиками территориях. Благодаря им более двух тысяч населенных пунктов в САР подписали перемирие, и потому, конечно, низкий им земной поклон и спасибо», — добавил Дмитрий Саблин.

    Дмитрий Саблин рассказал ФАН о перемене ситуации в САР и укреплении связей с РФ

    В ходе интервью он также рассказал о своей работе по укреплению связей между Россией и Сирией, особо подчеркнув необходимость развития не только политического, но еще и экономического, социального, гуманитарного и культурного сотрудничества.

    «Сейчас важно развивать отношения между нашими странами. Лидер Сирии Башар Асад, граждане страны — они настроены на то, чтобы поддерживать социально-экономическое сотрудничество в первую очередь с РФ. Президент на одной из встреч даже говорил, что люди не поймут его, если он будет налаживать связи с какими-то другими государствами, потому что каждый человек в Сирии благодарит и любит Россию. Потому задача нашей группы развивать не только межпарламентское, но и гуманитарное, социальное, экономическое сотрудничество», — подчеркнул наш собеседник.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Игорь Петрашевич Роман Мартынович специально для ФАН Хомс
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    #россия #сирия #дамаск #вкс рф #башар асад #пальмира #хомс #восточная гута #дмитрий саблин
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