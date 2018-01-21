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Украина
Помощь Украине от МВФ: Буратино дает уроки финансовой грамотности
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    Помощь Украине от МВФ: Буратино дает уроки финансовой грамотности

    17:22  21 Января 2018
    659

    Помощь Украине от МВФ: Буратино дает уроки финансовой грамотности

    Страшная догадка пришла в головы украинских чиновников, в частности — руководству Нацбанка. В Киеве вполне обосновано опасаются, что МВФ откажется от финансовой помощи Украине. Это весьма странное «открытие», потому что открытием оно не является. Соответствующие заявления от МВФ и Всемирного банка прозвучали еще в ноябре 2017 года.

    Теперь в Нацбанке растерянно разводят руками, чешут затылки и понятия не имеют, согласятся ли международные финансовые институты и частные кредиторы выделять новые кредиты Украине до конца 2018 года. И перечислит ли Международный валютный фонд очередной транш в течение первого полугодия 2018 года?

    И вот замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб публично заявил: возможно, сотрудничество Киева с МВФ в рамках программы EFF (расширенного кредитования — Extended Fund Facility) будет прекращено. И это станет окончательно понятно очень скоро — если украинская сторона не получит очередной финансовый транш до июля текущего года.

    Удивительное прозрение украинского чиновника. В декабре прошлого года, согласно предварительным планам программы EFF, МВФ должен был перевести Нацбанку очередной, четвертый по счету транш помощи в размере 1 млрд долларов. И не перевел.

    Но украинцы были не в меру оптимистичны, и в Нацбанке заявили, что выплата просто отсрочена до конца января 2018 года. Но и сейчас выплата не состоялась, и представители МВФ заявили, что не знают, когда перевод может быть осуществлен.

    А ведь ранее в Киеве надеялись, что в 2018 году общая сумма двух кредитов Украине от международной финансовой организация составит 3,5 млрд долларов. Но сегодня до украинских политиков наконец-то дошло, что они получат вместо этого дырку от бублика.

    «Учитывая политический цикл, отсутствие решения по траншу МВФ до конца второго квартала будет свидетельствовать о том, что текущая программа EFF с высокой вероятностью уже не возобновится», — заявил с горечью Сологуб.

    Порошенко с главой МВФ Кристин Лагард

    Причем причину приостановки выплат и возможного прекращения программы EFF европейские чиновники неоднократно озвучивали в течение всей второй половины 2017 года: это невыполнения Киевом условий МВФ, зафиксированных в рамках договора о финансовой помощи. В частности, в международном банке, как и в парламенте и правительстве ЕС, были крайне недовольны темпами выполнения реформ на Украине.

    В частности, Европа требовала от Киева эффективных экономических и пенсионной реформ, принятия нового антикоррупционного законодательства, создания антикоррупционного суда с участием судей из стран ЕС, принятия бюджета с максимально низким дефицитом не более 2,5%, снятия таможенных ограничений в рамках торговых отношений между Европой и Украиной. И это не полный перечень не выполненных Киевом обязательств.

    Но все просьбы и увещевания европейцев Киев отвечал невозмутимым игнорированием. Киев все время клялся и обещал, но ничего не делал. И вот к концу 2017 года, перед самым Новым годом, терпение европейских чиновников наконец-то лопнуло. Громко и звонко, как новогодний салют. И это было ожидаемо и предсказуемо.

    Но украинские чиновники опять повели себя удивительно равнодушно, пребывая в полной уверенности, что никуда европейцы не денутся, платили и платить будут. Но вышло все, похоже, не как лучше, а как всегда: украинцам указали на дверь.

    Напомню, программа EFF была подписана между МВФ и Украиной еще в 2015 году. Программа помощи была рассчитана на четыре года, общая сумма выплат по ней составляла 17,5 млрд долларов. К первой половине 2007 года Киев получил в рамках финансовой помощи около 8,7 млрд, то есть половину этой суммы.

    Однако весьма ленивое выполнение Киевом требований программы по реформам в стране, а точнее — их саботаж, привел к тому, что выплаты постоянно задерживались. Согласно договору, реализация программы должна завершиться в 2018 году, и даже в случае доброй воли со стороны МВФ явно потребуется заключение нового договора или пролонгация старого.

    Буратино распорядился своими деньгами лучше, чем Украина — кредитами. Колонка Олега Денежки

    В принципе, украинцам обижаться не на что. С 2014 года они получали помощь не только по линии МВФ, но и Всемирного торгового банка, Европейского банка реконструкции и развития и других организаций, как финансовых, так и благотворительных.

    В общей сложности все эти страны и организации влили в украинскую экономику за это время свыше 18 млрд долларов. При этом общий госдолг страны составил к началу 2017 года более 70,1 млрд, и это без учета процентов по кредитам. И вот результат.

    «В течение 2018-2021 годов ежегодные выплаты по погашению и обслуживанию государственного и квазигосударственного долга в иностранной валюте будут превышать 7 млрд долларов», — заявлено в ноябрьском отчете украинского Центробанка.

    В этих условиях кредитовать страну победившего здравый смысл майдана, погрязшую в долгах, как бегемот в болоте, может разве что Буратино с его пятью сольдо золотом. Но надо сказать, что деревянная кукла с длинным носом распорядилась своими финансовыми запасами гораздо рациональнее, чем Украина своим бюджетом, что вполне могло бы стать уроком для Киева.

    На один сольдо Буратино в компании с котом Базилио и лисой Алисой сытно пообедали в трактире, а остальные четыре герой сказки Алексея Толстого закопал под денежным деревом, пребывая в полной уверенности, что утром на ветках вырастут новые золотые монеты.

    И это, кстати, гораздо более вероятно, чем новые кредиты для Украины.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Олег Денежка
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #украина #мвф #втб #дмитрий сологуб
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