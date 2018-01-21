СМИ узнали о подкупе ФИФА Катаром

Лондон, 21 января. Катарский телеканал beIN Sports якобы заплатил чиновникам Международной федерации футбола (ФИФА) около 100 миллионов долларов за право на проведение ЧМ-2022. Об этом в своей новой книге написал бывший спортивный функционер Бонита Мерсиадес.

Как отмечают британские СМИ, поддержку Дохе оказывал бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини. Непосредственно экс-глава FIFA Йозеф Блаттер занимался финансовыми вопросами. Последний был настолько уверен в победе Катара, что заранее позвонил бывшему президенту США Бараку Обаме и сообщил о провале американской заявки.

По данным издания Daily Mail, подкуплен был и экс-председатель оргкомитета ЧМ-2006 Франц Беккенбауэр.

REVEALED: Sepp Blatter was so certain days BEFORE the 2022 World Cup vote that Qatar would win and the USA would lose he personally called @BarackObama to let him knowhttps://t.co/R5TNOMTDwc — Nick Harris (@sportingintel) January 20, 2018

Напомним, ранее бывший вице-президент ФИФА Мохаммед бин Хаммам заявил о том, что оргкомитет чемпионата мира по футболу 2006 года в ФРГ передал ему взятку в размере 6,7 миллиона евро.