Коалиция США прокомментировала военную операцию Турции на севере Сирии

Брюссель, 21 января. Представители международной коалиции во главе с США заявили, что военные действия Турции в Сирии являются «односторонними».

Представители западной коалиции отметили, что США в курсе военной операции Турции на севере сирийской провинции Алеппо. Действия Анкары в этом случае являются односторонними, хотя Турция и является членом международной коалиции, подчеркнули в штабе американской операции «Непоколебимая решимость» («Inherent Resolve»), проводимой в Ираке и Сирийской арабской республике.

«Мы в курсе турецких минометных обстрелов в сирийском Африне. Хотя Турция является ценным членом глобальной коалиции, все действия Турции в Африне предпринимаются в одностороннем порядке», — отметили в штабе операции.

Ранее сообщалось, что Анкара начала наступление на курдские вооруженные формирования в ответ на попытку США создать на севере Сирии группировку «пограничных сил безопасности», которую в Турции сочли новой «террористической армией». Курды, рассчитывавшие на помощь своих «партнеров» в Вашингтоне в противостоянии с Турцией, так и не получили поддержку Запада.