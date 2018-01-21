Россия расправляет плечи: Песков объяснил информационные атаки Запада перед выборами-2018

Москва, 21 января. Россия готова дать отпор всем срежиссированным обвинениям в западных СМИ по поводу легитимности предстоящих выборов президента РФ. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он также отметил, что в Кремле совершенно не удивлены очередному подобию информационной атаки.

«Готовимся, потому что это тоже весьма прогнозируемо. Они (массовые атаки на страну и президента — прим. ФАН) готовятся, они тщательно срежиссированы. Но как давали отпор, так и будем давать отпор. Немногим нравится сильная Россия, которая… не только встала на ноги, но и плечи расправляет», — заявил Песков, выступая в эфире телеканала «Россия 1».

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что подавляющее большинство этих инсинуаций «шиты белыми нитками».

Напомним, седьмые в истории Российской Федерации выборы президента состоятся 18 марта текущего года. Предшествующая им избирательная кампания проходит на территории России с 18 декабря.

Действующий президент страны Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец — это значит, что ему нужно собрать 300 тысяч подписей в свою поддержку. 19 января стало известно, что российский лидер уже в пять раз перевыполнил этот план: его штаб собрал за две недели более 1,5 миллиона подписей.