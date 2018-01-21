Зачем олигарх Грудинин рвется в политики, или Как «наварить» на выборах 2018

В преддверии президентских выборов 2018, которые состоятся уже через два месяца, политический дискурс неожиданно стал все больше перемещаться в Telegram. При этом часть популярных Telegram-каналов, как говорится, «топит» за новую политическую фигуру — кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, а часть, похоже, не верит, что эта фигура сможет реально консолидировать левый электорат.

Впрочем, анонимные политологи не исключают, что, если на выборах-2018 Грудинин получит хоть сколько-нибудь значимое количество голосов, ему удастся, как говорится, монетизировать свой успех. Так популярный Telegram-канал «Мышь в овощном» опубликовал забавную заметку, якобы «защищающую» Грудинина от несправедливых нападок. В частности, нашлось «объяснение», почему кандидат от КПРФ проигнорировал прощание с легендой левого движения и своим возможным доверенным лицом Виктором Анпиловым (Федеральное агентство новостей писало об этом ранее). Также анонимная «Мышь» выдвинула шуточное предположение, что «если Грудинин не победит (что маловероятно), то его точно назначат если не министром Московской области, то, на худой конец, губернатором сельского хозяйства». (Думаем, разъяснять, что таких должностей в России не существует, не надо).

«Ведь это такая задача у нового лидера КПРФ. Стать министром», — резюмирует загадочная, но весьма заметная в Telegram-кругах «Мышь».

Известный российский политолог и публицист, глава Центра политической информации Алексей Мухин на просьбу Федерального агентства новостей оценить потенциальный итог кампании Павла Грудинина ответил вполне серьезно.

«Судя по всему, кандидат Грудинин был неожиданным даже для выдвинувшей его КПРФ и руководства этой партии, исключая Геннадия Зюганова, который, видимо, эту тему и развивал, — отметил Алексей Мухин. — Конечно, любой неожиданный кандидат — это вряд ли кандидат продуманный, кандидат с мощной поддержкой. Скорее, Геннадий Андреевич Зюганов решал здесь свои внутрипартийные проблемы. Ну, видимо, он их и решил. Правда, не в том виде, в котором он рассчитывал, но, тем не менее».

Хотя Зюганов, возможно, и решил свои собственные проблемы в партии, но традиционный левый электорат вряд ли с энтузиазмом поддержит кандидатуру Грудинина, отметил политолог

«Что касается того, представляет ли на самом деле господин Грудинин интересы левого электората, — ну, конечно, нет, — подчеркнул собеседник ФАН. — Грудинин, скорее, представитель класса, не пользующегося любовью левого электората. Я имею в виду, что Грудинин — представитель класса крупных собственников со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но так сложилась судьба. Уж не знаю, какие политические звезды сложились таким образом, что довольно уважаемые люди в левом движении — Сергей Удальцов и Геннадий Зюганов вдруг — я почеркну — ВДРУГ — решили, что Павел Грудинин будет неплохой альтернативой на предстоящих выборах».

Говоря об этом, глава Центра политической информации напомнил некоторые подробности биографии Грудинина, которые, скорее, свидетельствуют об обратном.

«Я только озвучу некоторые факты, — отметил Алексей Мухин. — Господин Грудинин до сих пор не вступил в КПРФ, а это означает, что он не связывает с этой партией свое будущее. Для него, собственно, эти два месяца до президентских выборов являются единственным периодом политической активности. Дальше, скорее всего, он будет пытаться монетизировать свою позицию кандидата. А эта монетизация будет зависеть от того, насколько хорошие позиции он займет в ходе голосования 18 марта. Обратите внимание, я уже практически перешел в не политическую, а в коммерческую плоскость — мы с вами говорим о «монетизации» и т.д. Это знак, что такого человека, коим является господин Грудинин, нельзя переделать за несколько месяцев. Он как был крупным предпринимателем, так и остался крупным предпринимателем. Он не политик».

Впрочем, по словам политолога, КПРФ не впервой заигрывать с крупным бизнесом для решения своих политических задач.

«В оправдание КПРФ скажу, что у них довольно долгая история отношений с крупными собственниками, особенно из компании ЮКОС, как это ни странно звучит для коммунистического движения, — отметил Алексей Мухин. — У коммунистов долгая история такого рода взаимоотношений, они умеют общаться с крупными собственниками и, судя по всему, Геннадий Андреевич Зюганов решил применить это умение в отношениях с Грудининым. Относительно того, что из этого получится, я уже делал прогноз в статье «Олигарх имени Ленина». Я прогнозировал большой кризис в КПРФ уже к концу года в связи с выдвижением Грудинина».

При этом на вопрос, удастся ли Грудинину реально «наварить» политический капитал на президентских выборах, политолог отвечать отказался.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.