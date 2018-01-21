Турецкий город на границе с Сирией подвергся ракетному обстрелу

Анкара, 21 января. Город Рейханлы на юге Турции подвергся ракетному обстрелу из сирийского Африна.

Как отмечает газета Sabah, всего в направлении города, расположенного неподалеку от сирийской границы, было выпущено три ракеты. По имеющейся на данный момент информации, в результате обстрела ранены более тридцати человек. Как минимум один человек погиб.

Напомним, ранее Анкара объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, операция проводится для защиты границ страны. Поводом к ее старту стало решение Вашингтона об организации специального подразделения совместно с курдами.

До этого турецкая сторона также неоднократно обвиняла США в том, что они поставляют курдам оружие, которое оказывается в руках экстремистов.

Дамаск осудил нападение на Африн — сирийский лидер Башар Асад заявил, что атака связана с политикой Анкары по «поддержке террористов».