Турецкий город на границе с Сирией подвергся ракетному обстрелу
Анкара, 21 января. Город Рейханлы на юге Турции подвергся ракетному обстрелу из сирийского Африна.
Как отмечает газета Sabah, всего в направлении города, расположенного неподалеку от сирийской границы, было выпущено три ракеты. По имеющейся на данный момент информации, в результате обстрела ранены более тридцати человек. Как минимум один человек погиб.
Напомним, ранее Анкара объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, операция проводится для защиты границ страны. Поводом к ее старту стало решение Вашингтона об организации специального подразделения совместно с курдами.
До этого турецкая сторона также неоднократно обвиняла США в том, что они поставляют курдам оружие, которое оказывается в руках экстремистов.
Дамаск осудил нападение на Африн — сирийский лидер Башар Асад заявил, что атака связана с политикой Анкары по «поддержке террористов».