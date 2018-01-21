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Сирия сегодня: САА взяла Абу-Духур, турецкие танки вошли в Африн
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    Сирия сегодня: САА взяла Абу-Духур, турецкие танки вошли в Африн

    17:11  21 Января 2018
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    Сирия сегодня: САА взяла Абу-Духур, турецкие танки вошли в Африн, Асад обвинил Турцию в «поддержке террористов»

    Сирия, 21 января. Силы Сирийской арабской армии (САА) выбили боевиков местных бандформирований с территории аэродрома Абу-Духур в провинции Идлиб. Танковые соединения ВС Турции вошли в сирийский город Африн. Асад прокомментировал операцию Турции «Оливковая ветвь». Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Абу-Духур освобожден от террористов

    Минобороны РФ сообщило, что войскам САА удалось выбить боевиков с территории аэродрома Абу-Духур, находившегося под контролем бандформирований с сентября 2015 года.

    Этому предшествовал прорыв обороны террористов «Джебхат ан-Нусры1» (группировка запрещена в РФ) штурмовыми отрядами САА под командованием генерала Сухеля аль-Хасана. Они наступили вдоль трассы Хама — Алеппо и соединились с отрядами народного ополчения в районе населенных пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль, создавая таким образом «котел» для террористов в провинции Идлиб.

    Как подчеркнули в российском оборонном ведомстве, операция прошла при поддержке ВКС РФ.

    Сирия сегодня: САА взяла Абу-Духур, турецкие танки вошли в Африн, Асад обвинил Турцию в «поддержке террористов»

    Турецкие танки вошли в Африн

    Как сообщили турецкие СМИ, ссылаясь на военные источники, ранним утром воскресенья танковые соединения Вооруженных сил Турции, преодолев курдскую линию обороны, вошли в сирийский город Африн.

    Отмечается, что курдские отряды отступают от границы с Турцией вглубь территории Сирии, избегая вступления в прямое противостояние.

    Поводом для операции Турции против курдских отрядов «Демократического союза» (PYD) и «Народной милиции», начавшейся с массированной воздушной бомбардировки курдских позиций и некоторых населенных пунктов, стало намерение Пентагона создать так называемые «Силы обороны границы» из проамериканских вооруженных формирований на севере Сирии, а также вооружение курдских отрядов Вашингтоном, которое произошло вопреки протесту Турции.

    Сирия сегодня: САА взяла Абу-Духур, турецкие танки вошли в Африн, Асад обвинил Турцию в «поддержке террористов»

    Асад возмущен турецкой политикой

    Президент Сирии Башар Асад заявил, что «с первого дня кризиса в Сирии» Турция ведет политику, «которая построена в основном на поддержке терроризма и террористических группировок под разными именами», передает сирийское информационное агентство «САНА».

    Асад отметил, что «грубое нападение Турции на сирийский город Африн» в рамках операции «Оливковая ветвь» было совершено с помощью «умеренных» боевиков оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» (ССА), с которыми правительственная армия Сирии воюет в провинциях Идлиб, Дамаск, Даръя и Латакия.

    Напомним, при поддержке Анкары боевики ССА захватили город Эль-Баб в Алеппо и сохраняют над ним контроль.

    Сирия сегодня: САА взяла Абу-Духур, турецкие танки вошли в Африн, Асад обвинил Турцию в «поддержке террористов»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #турция #дамаск #вкс рф #башар асад #саа #идлиб #сса #джебхат ан-нусра #африн #абу-духур #оливковая ветвь
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