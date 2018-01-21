Погранслужба Украины прокомментировала инцидент с автобусом на КПП в Донбассе

Киев, 21 января. Государственная пограничная служба Украины узнала о происшествии около Еленовки «от очевидцев».

В украинской погранслужбе заявили, что на КПП в районе населенного пункта Еленовка пострадали два мирных жителя-пассажира микроавтобуса, который двигался в «серой» зоне через линию разграничения. Украинские пограничники считают, что гражданские пострадали в результате «то ли обстрела, то ли подрыва неизвестного взрывного устройства». О самом происшествии управление узнало «от очевидцев», пограничники выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее источники в Донецке сообщили, что украинские силовики обстреляли микроавтобус с мирными жителями около поселка городского типа Еленовка на юго-западе от столицы республики. Военные вели огонь по машине из стрелкового оружия. В результате обстрела один человек погиб, еще два мирных жителя получили ранения.