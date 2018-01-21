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Россия
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Общество
«К этому я не была готова»: переехавшая в США россиянка рассказала, чем ее удивила жизнь за океаном
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    «К этому я не была готова»: переехавшая в США россиянка рассказала, чем ее удивила жизнь за океаном

    16:39  21 Января 2018
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    «К этому я не была готова»: переехавшая в США россиянка рассказала, чем ее удивила жизнь за океаном

    Сиэтл, 21 января. Переехавшая в США россиянка Карина рассказала, насколько жизнь за океаном отличается от той, что показывают по телевизору, пожаловалась на дороговизну и то, что без знакомств получить работу в Америке практически невозможно.

    Девушка переехала в Сиэтл из Петербурга. Несмотря на то, что в России она занимала руководящую должность в крупном digital-агентстве, в США найти приемлемую работу оказалось очень сложно. По словам Карины, сначала ей пришлось побыть волонтером, работая в музее и библиотеке.

    К счастью, муж россиянки был трудоустроен, иначе бы паре пришлось нелегко, ведь, как отметила Карина, цены в Сиэтле очень высокие. Впрочем, это, по словам девушки, еще полбеды — еще сложнее привыкнуть к тому, как в Америке работает система здравоохранения.

    «Если страховки нет — это просто тихий ужас. Не дай бог что-то случится. То есть заранее никто не знает, сколько он заплатит. Нашего друга как-то увезли ночью на скорой, сделали ему один укол, и это обошлось ему в 12 тысяч долларов», — рассказала Карина сайту Slovodel.       

    Она также призналась, что была неприятна удивлена отличиями в менталитете жителей России и США. Карина рассказала, что, хотя американцы действительно много улыбаются, получить от них реальную помощь проблематично.

    Ей также показалось странным, что в США не принято заводить друзей и вообще близко общаться на работе, а вот донести на коллегу считается нормой. 

    Карина также призналась, что была шокирована, когда обнаружила, что за океаном гораздо легче получить работу через знакомства, при этом подобная практика не считается чем-то неправильным.

    «Другой момент интересный: в России считается, что кого-то пристроили по знакомству на работу — это плохо, люди этого стесняются. Здесь же, наоборот, это хорошо. К этому я не была готова», — отметила Карина. 

    Завершая свой рассказ о жизни на тихоокеанском побережье, россиянка призналась, что ожидала от США совсем другого и не предполагала, что не будет готова к стольким вещам. Америка, по ее словам, «совершенно не похожа на то, что мы видели по телевизору».  

     

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Федор Веснин
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