ЛНР обвинила Киев в срыве нового этапа разведения сил в Донбассе

Луганск, 21 января. Вооруженные силы Украины в очередной раз сорвали разведение сил и средств в зоне военного конфликта в Донбассе. Об этом сообщили представители Луганской народной республики.

Речь идет о новом этапе, который должен был состояться в районе Станицы Луганской.

«Украинская сторона в очередной раз сорвала выполнение рамочного решения контактной группы о разведении сил и средств», — подчеркнули в ЛНР.

Луганск напомнил о том, что 18 января Киев пообещал принять участие в процессе в тому случае, если режим прекращения огня на данном участке не будет нарушаться более семи суток. В последний раз подобный инцидент миссионеры ОБСЕ зафиксировали 25 декабря 2017 года.

«У украинской стороны были все основания для выполнения рамочного решения. Однако по непонятным причинам Украина в очередной раз сорвала выполнение минских договоренностей по разведению сил и средств», — прокомментировали обвинения представители Луганской народной республики в СЦКК.

Напомним, ранее стало известно о том, что ЛНР не зафиксировала нарушений режима перемирия в Донбассе за последние сутки.