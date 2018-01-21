Додон назвал партнерство с Россией залогом сохранения государственности Молдавии

Кишинев, 21 января. Стратегическое партнерство с Россией является одним из приоритетов в политике президента Молдавии Игоря Додона. Об этом журналистам рассказал сам политик.

Он выступает против возможного объединения Молдавии с Румынией, а также поддерживает принцип нейтралитета и православие.

«Стратегическое партнерство с Россией — это залог и гарантия сохранения и укрепления молдавской государственности. При этом не надо разрушать отношения с Западом, с Европейском союзом. Поэтому я от этих принципов никогда не откажусь», — подчеркнул президент в эфире телеканала НТВ.

По словам Додона, «горячие ястребы» в США хотят превратить Молдавия в очередную горячую точку.

«Это очень близко к границе Российской Федерации, здесь Приднестровье. Чтобы затянуть Россию в очередной конфликт, — я думаю, что на это делается ставка», — объяснил он.

Напомним, в конце декабря стало известно о том, что глава Российской Федерации Владимир Путин провел краткие переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном.