Ford объявила о снижении цен на кроссовер Kuga в Китае‍

Вашингтон, 21 января. Автомобильная компания Ford анонсировала снижение стоимости на рестайлинговый паркетник Kuga, предназначенный для китайского авторынка.

Машина получила более функциональную линейку модификаций и большой перечень различных опций. Сейчас все версии Ford Kuga в Китае стоят от 15 тысяч до 26 тысяч юаней.

Новая модель, представленная в семи комплектациях, будет стоить от 169 800 до 249 800 юаней.

Технические характеристики нового Ford Kuga: 1,5-литровый мотор с отдачей 181 лошадиных сил, который будет работать на пару с шестиступенчатой АКПП. Кроме того, кроссовер получил адаптивный круиз-контроль, панорамную крышу с люком, беспроводную зарядку, а также современный мультимедийный комплекс.