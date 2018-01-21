Эрдоган призвал США не провоцировать Турцию

Анкара, 21 января. Президент Турции Реджеп Тайир Эрдоган призвал США не провоцировать турецкую сторону и не посягать на границы страны. Анкара «не будет это долго терпеть», подчеркнул он.

«Не покушайтесь на наши границы, не провоцируйте нас. Иначе у нас терпения не хватит. Я это и уважаемому (экс-президенту США Бараку — прим. ред. ФАН) Обаме говорил. Жаль, что так и не получил ответа», — заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV.

Накануне турецкий лидер выступил на женском конгрессе в провинции Бурса.

Эрдоган снова напомнил о военной поддержке США курдских формирований в Сирии. По словам главы Турции, Вашингтон направил сирийским курдам 5 тысяч грузовиков с оружием.

Напомним, что в субботу Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне. Намерение США создать так называемые «Силы безопасности границы», основу которых должны были сформировать курдские формирования, вызвало резонансную реакцию со стороны Турции и актуализировало операцию против курдского кантона Африн.