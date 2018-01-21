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Асад прокомментировал операцию Турции в сирийском Африне
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    Асад прокомментировал операцию Турции в сирийском Африне

    15:49  21 Января 2018  /обновлено: 16:08  21 Января 2018
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    Асад прокомментировал операцию Турции в сирийском Африне

    Дамаск, 21 января. Президент Сирии Башар Асад считает, что нападение Турции на Африн связано с политикой Анкары по «поддержке террористов».

    Сирийское информационное агентство «САНА» процитировало заявление главы Сирии Башара Асада о том, что Турция проводит политику, основанную на «поддержке террористов». Анкара ведет наземную операцию против курдов в Африне силами «умеренных» боевиков оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» (ССА). Эти же исламисты воюют против сирийской армии в провинциях Идлиб, Дамаск, Даръа и Латакия. Боевики ССА при поддержке Анкары захватили город Эль-Баб в Алеппо и до сих пор сохраняют над ним контроль.

    «Грубое нападение Турции на сирийский город Африн нельзя отделить от политики, которой следует турецкий режим с первого дня кризиса в Сирии, и которая построена в основном на поддержке терроризма и террористических группировок под разными именами», — отметил Асад.

    Массированное наступление турецкой армии было спровоцировано Вашингтоном, который объявил о намерении создать новую вооруженную группировку «пограничные силы безопасности». По мнению экспертов, ядром формирования должны были стать курдские ополченцы, к «силам безопасности» Пентагон мог привлечь остатки террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), действующие в некоторых районах Сирии. Анкара заявила о том, что не намерена допустить образования новой «террористической армии» у своих границ.

    Асад прокомментировал операцию Турции в сирийском Африне

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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