Немов рассказал, как иностранные спортсмены относятся к России

Москва, 21 января. Четырехкратный олимпийский чемпион, знаменитый российский гимнаст Алексей Немов заявил, что никогда не слышал от членов международной академии спорта Laureus World Sports Awards негатива по отношению к России.

Об этом Немов рассказал в интервью «Советскому спорту».

Он отметил, что на предстоящей церемонии вручения премии «Спортсмен года» по версии академии наверняка будет много разговоров о чемпионате мира по футболу в России, и заявил, что постарается убедить собравшихся не слушать ангажированные СМИ.

«Скажу всем, чтобы не слушали отрицательно настроенные СМИ и приезжали в Россию со спокойной душой. У нашей страны огромный опыт проведения таких грандиозных соревнований, и проблем точно не возникнет», — сказал Немов.

Он также подчеркнул, что никогда не слышал от коллег по академии негативных высказываний про Россию. Немов отметил, что эти люди «всю жизнь прожили в спорте и понимают, почему именно сейчас происходят нападки на российский спорт».

Напомним, Алексей Немов выиграл свою первую олимпийскую золотую медаль в 1996 году на Играх в Атланте. Спустя десять лет он получил из рук президента России Владимира Путина Орден Почета.