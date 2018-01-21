«Хезболла» назвала Иран главным союзником движения сопротивления

Тегеран, 21 января. Делегация ливанского движения «Хезболла» встретилась с представителями парламента Ирана.

Представитель ливанского движения сопротивления «Хезболла» («Партия Аллаха») шейх Эззеддин во время встречи с председателем комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Алаеддином Боруджерди заявил, что Тегеран является главным союзником партии, благодаря которому «Хезболле» удается противостоять планам США на Ближнем Востоке.

Также представители «Хезболлы» осудили вмешательство Вашингтона, Эр-Рияда и Тель-Авива во внутренние дела Ирана и попытки создать кризис в регионе и стране. Боруджерди отметил, что Иран продолжит оказывать всемерную поддержку ливанской «Хезболле».