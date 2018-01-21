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Красно-черный пиар: «мертвые души» в поддержку Грудинина активизировались в соцсетях
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    Красно-черный пиар: «мертвые души» в поддержку Грудинина активизировались в соцсетях

    15:19  21 Января 2018  /обновлено: 15:59  21 Января 2018
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    Красно-черный пиар: «мертвые души» в поддержку Грудинина активизировались в соцсетях

    Санкт-Петербург, 21 января. Эксперты обратили внимание на то, что в социальных сетях активизировались силы, поддерживающие кандидата в президенты России Павла Грудинина. Акцент, судя по всему, сторонники олигарха, который неожиданно для многих идет на выборы от КПРФ, делают на наиболее популярной среди россиян соцсети — «ВКонтакте».

    Десятки пабликов, посвященных региональной тематике, а также ряд узкопрофильных групп с легкой руки заинтересованных людей превратились в площадки, которые можно условно назвать «За Грудинина».

    «Пиарщики Павла Грудинина фактически даже не скрываются. Чтобы собрать аудиторию, просто перекупают напрямую чужие паблики с большим количеством подписчиков и просто их переименовывают. Была группа «Автолюбители Сыктывкара», а стала «Грудинин — наш кандидат» и сразу уже с кучей подписчиков.  Эти данные несложно найти.

    Кроме того, есть и специальные биржи социальных сетей, где можно купить лайки, репосты и прочие действия. И там эти пиарщики тоже очень активно работают. Это заметно по совершенно одинаковым постам в самых различных социальных сетях.  Кроме того, лайкают и комментируют новости одни и те же люди с одинаковым заходом. В серьёзных PR-компаниях такие вещи вообще запрещены. Слишком уж очевидны. А тут — везде», — рассказывает Федеральному агентству новостей специалист по продвижению в социальных сетях Андрей Шербин.

    Красно-черный пиар: «мертвые души» в поддержку Грудинина активизировались в соцсетях

    Причем действуют SMM-специалисты не то чтобы уж очень аккуратно – скорее топорно и прямолинейно.

    «Половина пользователей, вообще не из России  и даже не русские. Таиланд, арабы. И тд. Как же так получается? Да очень просто. Это тупо «боты» — несуществующие пользователи.

    Кстати, посмотрите на официальные страницы кандидата. Там же подписчиков минимум. Но нагонять боятся - вдруг администрация социальных сетей заблокирует за ботов. Они следят за этим очень строго.

    Стоит отметить, что и боты и покупка чужих пабликов с целью переименования — все это зачастую запрещено правилами социальных сетей. Так что фактически, кандидат и его люди нарушают эти правила ради пиара.  И опять же повторюсь, даже не скрывают это», — заключил собеседник ФАН.

    Пользователи Telegram со своей стороны обратили внимание, что и на этой площадке сторонники Грудинина стали проявлять повышенную активность. Показателен пример с популярным телеграм-каналом «Незыгарь», куда массово пришли «мертвые души» и в опросе «За кого бы вы проголосовали?» (речь, разумеется, о президентских выборах-2018), и проголосовали за «нужного» кандидата.

    «Мертвые души в поддержку Грудинина замечены уже и в голосовании у «Незыгаря». Обычно у него голосует до 8 тыс. человек, а тут сразу 12 тыс. и половина из них — за кандидата от КПРФ», — подмечает телеграм-канал «Номенклатура».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #кпрф #выборы-2018 #грудинин
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