Красно-черный пиар: «мертвые души» в поддержку Грудинина активизировались в соцсетях

Санкт-Петербург, 21 января. Эксперты обратили внимание на то, что в социальных сетях активизировались силы, поддерживающие кандидата в президенты России Павла Грудинина. Акцент, судя по всему, сторонники олигарха, который неожиданно для многих идет на выборы от КПРФ, делают на наиболее популярной среди россиян соцсети — «ВКонтакте».

Десятки пабликов, посвященных региональной тематике, а также ряд узкопрофильных групп с легкой руки заинтересованных людей превратились в площадки, которые можно условно назвать «За Грудинина».

«Пиарщики Павла Грудинина фактически даже не скрываются. Чтобы собрать аудиторию, просто перекупают напрямую чужие паблики с большим количеством подписчиков и просто их переименовывают. Была группа «Автолюбители Сыктывкара», а стала «Грудинин — наш кандидат» и сразу уже с кучей подписчиков. Эти данные несложно найти. Кроме того, есть и специальные биржи социальных сетей, где можно купить лайки, репосты и прочие действия. И там эти пиарщики тоже очень активно работают. Это заметно по совершенно одинаковым постам в самых различных социальных сетях. Кроме того, лайкают и комментируют новости одни и те же люди с одинаковым заходом. В серьёзных PR-компаниях такие вещи вообще запрещены. Слишком уж очевидны. А тут — везде», — рассказывает Федеральному агентству новостей специалист по продвижению в социальных сетях Андрей Шербин.

Причем действуют SMM-специалисты не то чтобы уж очень аккуратно – скорее топорно и прямолинейно.

«Половина пользователей, вообще не из России и даже не русские. Таиланд, арабы. И тд. Как же так получается? Да очень просто. Это тупо «боты» — несуществующие пользователи. Кстати, посмотрите на официальные страницы кандидата. Там же подписчиков минимум. Но нагонять боятся - вдруг администрация социальных сетей заблокирует за ботов. Они следят за этим очень строго. Стоит отметить, что и боты и покупка чужих пабликов с целью переименования — все это зачастую запрещено правилами социальных сетей. Так что фактически, кандидат и его люди нарушают эти правила ради пиара. И опять же повторюсь, даже не скрывают это», — заключил собеседник ФАН.

Пользователи Telegram со своей стороны обратили внимание, что и на этой площадке сторонники Грудинина стали проявлять повышенную активность. Показателен пример с популярным телеграм-каналом «Незыгарь», куда массово пришли «мертвые души» и в опросе «За кого бы вы проголосовали?» (речь, разумеется, о президентских выборах-2018), и проголосовали за «нужного» кандидата.

«Мертвые души в поддержку Грудинина замечены уже и в голосовании у «Незыгаря». Обычно у него голосует до 8 тыс. человек, а тут сразу 12 тыс. и половина из них — за кандидата от КПРФ», — подмечает телеграм-канал «Номенклатура».