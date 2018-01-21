Мантуров доложил Путину о росте промышленности в России

Москва, 21 января. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил о росте производства в обрабатывающей промышленности на 1%. Соответствующее заявление прозвучало на встрече министра с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В целом эта отрасль восстанавливается после кризиса 2014–2015 годов, и за прошлый год по обработке у нас может получиться плюс 1 процент», — заявил Мантуров.

По его словам, наибольших темпов роста добились три отрасли: автопром, транспортное машиностроение и сельхозмашиностроение. Именно в эти отрасли государство вкладывало существенные объемы средств.

Манутров также доложил о росте от 10 до 15% по станкам, тяжмашу и энергетическому машиностроению.