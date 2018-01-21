Опубликовано видео ракетного обстрела Турцией сирийского Африна

Алеппо, 21 января. В глобальной Сети появились кадры обстрела армией Турции позиций курдского ополчения.

Источники в Сирии сообщили, что турецкая армия при обстрелах применяет не только ствольную, но и реактивную артиллерию. По курдским укреплениям наносят ракетные удары реактивные системы залпового огня Т-122.

Сегодня премьер-министра Турции заявил о начале наземной части военной операции в курдском кантоне Африн, расположенном на севере провинции Алеппо.

Ранее сообщалось, что Анкара начала наступление на позиции курдской оппозиции после заявления Белого дома о планах создать в Сирии «пограничные силы безопасности», призванные захватить контроль на границе с Турцией и Ираком. Ядром нового формирования должны были стать курдские вооруженные формирования в Африне, оппозиционные официальному Дамаску. Анкара заявила, что Турция не потерпит присутствия подобной группировки около своих границ.