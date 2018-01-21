Эта система — большой шаг вперед: эксперты ответили Грудинину, призвавшему отменить «Платон»

По мнению аналитиков и представителей транспортной и логистической отрасли, критика системы «Платон», высказываемая кандидатом в президенты России от КПРФ Павлом Грудининым, — не более чем попытка заработать политические очки. Причем недальновидная.

Так, например, экономист и политолог Никита Масленников, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, считает, что отмена системы, на чем настаивает Грудинин, будет большой ошибкой.

«С самого начала я говорил, что введение системы «Платон» было не совсем просчитанным и продуманным, но к настоящему времени кое-что удалось поправить. А с технологической точки зрения эта система взимания платы за пользование дорогами с грузовиков представляет собой большой шаг вперед», — сказал Никита Масленников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Как раз накануне стало известно, что на инфраструктуре «Платона» будет работать сервис контроля за транзитными грузоперевозками с использованием средств электронной идентификации — так называемые «электронные навигационные пломбы». Предполагается, что это произойдет в середине 2018 года. Таким образом, будет обеспечиваться не только безопасность грузов, но и антитеррористическая безопасность.

По словам члена экспертного совета при правительстве РФ Андрея Ионина, инфраструктура системы «Платон» успешно функционирует, причем на всей территории страны. К ней уже подключено около одного миллиона единиц грузового автотранспорта.

«Поскольку система «Платон» является государственной, это позволяет на наивысшем уровне обеспечивать ее физическую и кибербезопасность, а также необходимую для бизнеса юридическую значимость данных», — приводятся слова Андрея Ионина в сообщении оператора системы «Платон» «РТ-Инвест Транспортные системы».

«Действительно, «Платон» обладает серьезным потенциалом для решения тех задач, которые перед ним поставлены. Это не только ремонт дорог за деньги тех, кто наносит им наибольший ущерб, но и вывод автомобильных грузоперевозок «из тени», что минимизирует в том числе и социальные риски. Начинание это более чем благое. Однако что касается исполнения, особенно с точки зрения управления этой системой, то здесь есть еще над чем поработать. Выводы сделаны, и в правительстве появились новые идеи по поводу того, как оптимизировать и улучшить работу «Платона». Я бы не горячился, не закрывал эту систему, как требуют некоторые кандидаты в президенты, потому что это порочная практика — бросать дело, если что-то не получается. Надо спокойно работать над ошибками», — сказал Никита Масленников.

По мнению директора консалтинговой компании «Инфомост консалтинг» Бориса Рыбака, система «Платон» со своей задачей вполне успешно справляется.

«Абсолютное большинство крупных российских автоперевозчиков зарегистрировались и вполне освоились с работой в новых условиях. Компании учатся компенсировать дополнительные затраты вычетами из транспортного налога, оптимизируют свою транспортную деятельность, совершенствуют логистику. Никакого роста потребительских цен по причине роста транспортной компоненты, которым пугали правительство и общественность наиболее активно спекулирующие противники системы, не зафиксировано», — отметил транспортный эксперт в статье «Угроза теневому рынку», опубликованной на сайте «Известий».

При этом Борис Рыбак считает, что малый бизнес, о котором вдруг начинают заботиться во время обсуждения системы «Платон» и раздачи предвыборных обещаний, страдает не из-за увеличения поборов, а из-за наличия «теневого» сектора на рынке автомобильных грузоперевозок.

«Малые предприятия не способны конкурировать не только с крупными организациями, обладающими большим административным ресурсом и связями, но и с «теневым», нелегальным сектором, который, не будучи обременен налоговым бременем, обычно может позволить уровень демпинга, совершенно неприемлемый для законопослушных предпринимателей», — объясняет эксперт, зачем нужно с помощью системы «Платон» бороться с недобросовестными частниками. «Платон» — это еще один шаг на пути к созданию прозрачной экономики, отказ от него — весьма недальновидное решение.

«Уход с рынка «серых» дальнобойщиков, этих «рабов большой дороги», сулит не только достижение прозрачности отрасли и рост бюджетных отчислений, но и увеличение доходов честно работающих водителей, не говоря уже о повышении качества автотранспортных услуг», — объясняет главное преимущество «Платона» Никита Кричевский, специалист в области государственного управления экономикой, финансов, риск-менеджмента и социального обеспечения.

Автоэксперт Игорь Моржаретто добавляет, что такие системы, как «Платон», работают во всем мире, в частности — в Европе, в той же Германии.

«Никому не нравится платить лишние деньги, но это данность. Весь мир пошел по этому пути, мы только повторяем», — отметил он.

По мнению председателя НП «Грузавтотранс» Владимира Матягина, заявления Павла Грудинина о «Платоне» неверны по сути и являются спекуляцией.

«Политики спекулируют на том, что государство якобы создало некую схему поборов и отдало ее в частные руки, а деньги присваивает непонятно кто. Это неверно по сути», — отметил Владимир Матягин в интервью ФБА «Экономика сегодня».

По словам представителя отрасли, в действительности внедрение системы «Платон» в ноябре 2015 года позволило выявить проблемы и дало возможность их решать.

«При этом легальные грузоперевозчики объединяются, нелегальные видят преимущества работы «в белую» и меняют подход к бизнесу. А значит, на дорогах будет безопаснее, у игроков отрасли появляются деньги на обновление автопарка, государство получает налоги и возможность для поддержания дорожной сети в хорошем состоянии», — подчеркнул Владимир Матягин.

Добавим, что за два года работы системы «Платон» было собрано почти 36 млрд рублей, 14% из которых поступили от иностранных перевозчиков. За счет этих денег было отремонтировано более тысячи километров автодорог, строятся 30 мостов. Планируется, что в ближайшем будущем сами грузоперевозчики с помощью голосования на сайте ОНФ «Карта убитых дорог» будут решать, какие трассы ремонтировать за их средства.