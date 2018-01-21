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Россия
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Общество
Эта система — большой шаг вперед: эксперты ответили Грудинину, призвавшему отменить «Платон»
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    Эта система — большой шаг вперед: эксперты ответили Грудинину, призвавшему отменить «Платон»

    17:00  21 Января 2018
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    «Это порочная практика»: эксперты ответили бизнесмену-коммунисту Грудинину, призвавшему отменить «Платон»

    По мнению аналитиков и представителей транспортной и логистической отрасли, критика системы «Платон», высказываемая кандидатом в президенты России от КПРФ Павлом Грудининым, — не более чем попытка заработать политические очки. Причем недальновидная.

    Так, например, экономист и политолог Никита Масленников, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, считает, что отмена системы, на чем настаивает Грудинин, будет большой ошибкой.

    «С самого начала я говорил, что введение системы «Платон» было не совсем просчитанным и продуманным, но к настоящему времени кое-что удалось поправить. А с технологической точки зрения эта система взимания платы за пользование дорогами с грузовиков представляет собой большой шаг вперед», — сказал Никита Масленников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Как раз накануне стало известно, что на инфраструктуре «Платона» будет работать сервис контроля за транзитными грузоперевозками с использованием средств электронной идентификации — так называемые «электронные навигационные пломбы». Предполагается, что это произойдет в середине 2018 года. Таким образом, будет обеспечиваться не только безопасность грузов, но и антитеррористическая безопасность.

    По словам члена экспертного совета при правительстве РФ Андрея Ионина, инфраструктура системы «Платон» успешно функционирует, причем на всей территории страны. К ней уже подключено около одного миллиона единиц грузового автотранспорта.

    «Поскольку система «Платон» является государственной, это позволяет на наивысшем уровне обеспечивать ее физическую и кибербезопасность, а также необходимую для бизнеса юридическую значимость данных», — приводятся слова Андрея Ионина в сообщении оператора системы «Платон» «РТ-Инвест Транспортные системы».

    Инфраструктура «Платона» действует на базе технологии ГЛОНАСС

    «Действительно, «Платон» обладает серьезным потенциалом для решения тех задач, которые перед ним поставлены. Это не только ремонт дорог за деньги тех, кто наносит им наибольший ущерб, но и вывод автомобильных грузоперевозок «из тени», что минимизирует в том числе и социальные риски. Начинание это более чем благое. Однако что касается исполнения, особенно с точки зрения управления этой системой, то здесь есть еще над чем поработать.

    Выводы сделаны, и в правительстве появились новые идеи по поводу того, как оптимизировать и улучшить работу «Платона». Я бы не горячился, не закрывал эту систему, как требуют некоторые кандидаты в президенты, потому что это порочная практика — бросать дело, если что-то не получается. Надо спокойно работать над ошибками», — сказал Никита Масленников.

    По мнению директора консалтинговой компании «Инфомост консалтинг» Бориса Рыбака, система «Платон» со своей задачей вполне успешно справляется.

    «Абсолютное большинство крупных российских автоперевозчиков зарегистрировались и вполне освоились с работой в новых условиях. Компании учатся компенсировать дополнительные затраты вычетами из транспортного налога, оптимизируют свою транспортную деятельность, совершенствуют логистику. Никакого роста потребительских цен по причине роста транспортной компоненты, которым пугали правительство и общественность наиболее активно спекулирующие противники системы, не зафиксировано», — отметил транспортный эксперт в статье «Угроза теневому рынку», опубликованной на сайте «Известий».

    При этом Борис Рыбак считает, что малый бизнес, о котором вдруг начинают заботиться во время обсуждения системы «Платон» и раздачи предвыборных обещаний, страдает не из-за увеличения поборов, а из-за наличия «теневого» сектора на рынке автомобильных грузоперевозок.

    «Малые предприятия не способны конкурировать не только с крупными организациями, обладающими большим административным ресурсом и связями, но и с «теневым», нелегальным сектором, который, не будучи обременен налоговым бременем, обычно может позволить уровень демпинга, совершенно неприемлемый для законопослушных предпринимателей», — объясняет эксперт, зачем нужно с помощью системы «Платон» бороться с недобросовестными частниками. «Платон» — это еще один шаг на пути к созданию прозрачной экономики, отказ от него — весьма недальновидное решение.

    «Это порочная практика»: эксперты ответили бизнесмену-коммунисту Грудинину, призвавшему отменить «Платон»

    «Уход с рынка «серых» дальнобойщиков, этих «рабов большой дороги», сулит не только достижение прозрачности отрасли и рост бюджетных отчислений, но и увеличение доходов честно работающих водителей, не говоря уже о повышении качества автотранспортных услуг», — объясняет главное преимущество «Платона» Никита Кричевский, специалист в области государственного управления экономикой, финансов, риск-менеджмента и социального обеспечения.

    Автоэксперт Игорь Моржаретто добавляет, что такие системы, как «Платон», работают во всем мире, в частности — в Европе, в той же Германии.

    «Никому не нравится платить лишние деньги, но это данность. Весь мир пошел по этому пути, мы только повторяем», — отметил он.

    По мнению председателя НП «Грузавтотранс» Владимира Матягина, заявления Павла Грудинина о «Платоне» неверны по сути и являются спекуляцией.

    Павел Грудинин

    «Политики спекулируют на том, что государство якобы создало некую схему поборов и отдало ее в частные руки, а деньги присваивает непонятно кто. Это неверно по сути», — отметил Владимир Матягин в интервью ФБА «Экономика сегодня».

    По словам представителя отрасли, в действительности внедрение системы «Платон» в ноябре 2015 года позволило выявить проблемы и дало возможность их решать.

    «При этом легальные грузоперевозчики объединяются, нелегальные видят преимущества работы «в белую» и меняют подход к бизнесу. А значит, на дорогах будет безопаснее, у игроков отрасли появляются деньги на обновление автопарка, государство получает налоги и возможность для поддержания дорожной сети в хорошем состоянии», — подчеркнул Владимир Матягин.

    Добавим, что за два года работы системы «Платон» было собрано почти 36 млрд рублей, 14% из которых поступили от иностранных перевозчиков. За счет этих денег было отремонтировано более тысячи километров автодорог, строятся 30 мостов. Планируется, что в ближайшем будущем сами грузоперевозчики с помощью голосования на сайте ОНФ «Карта убитых дорог» будут решать, какие трассы ремонтировать за их средства.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Марина Степанова
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    #россия #платон #выборы-2018 #павел грудинин #система платон
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