Эрдоган: Турция быстро завершит операцию в сирийском Африне

Анкара, 21 января. ВС Турции быстро завершат операцию в сирийском Африне. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Он отметил, что операция «Оливковая ветвь» проводится для защиты границ Турции.

«Мы очень быстро закончим эту операцию. Террористы оттуда (с территории Африна — прим. ФАН) бегут, а мы все вместе будем их гнать. Их бомбят наши самолеты, сейчас началась наземная операция», — цитирует РИА Новости Эрдогана.

Он также обрушился с критикой на Партию демократии народов Турции, которая, по его словам, призвала людей выходить на улицы, чтобы протестовать против действий военных в Африне. Эрдоган предупредил, что выйти на улицы у турков не получится, потому что их остановят представители сил безопасности.

Напомним, ранее стало известно, что Анкара начала полномасштабную военную операцию в сирийском Африне. По информации генштаба ВС Турции, в ней приняли участие более 70 самолетов и группировка наземных войск. Отмечается, что турецкие военные поразили 153 цели.

По заявлениям президента Турции Реджепа Эрдогана, операция «Оливковая ветвь» является ответом Турции на действия США, которые поставляют курдским формированиям оружие, а также решили создать совместно с ними целое подразделение.

Отметим также, что представители курдов ранее заявили, что никакого успешного наступления турецкой армии на Африн не было, добавив, что нападавшие быстро ретировались.