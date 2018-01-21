Александр Емельяненко присоединился к «Команде Путина»

Москва, 21 ноября. Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко присоединился к движению Putin Team. Об этом рассказал в воскресенье сам атлет.

Напомним, инициатором создания движения «Команда Путина» (Putin Team) является популярный спортсмен Александр Овечкин.

Емельяненко также напомнил о своем бое против поляка Шимона Байора, который пройдет 4 марта 2018 года в рамках турнира «Битва на Волге-3».

«Международный турнир по ММА «Битва на Волге» в поддержку президента России, национального лидера Владимира Владимировича Путина. Мы присоединяемся к Putin Team», — написал спортсмен в Instagram.

В начале декабря российских хоккеист Александр Овечкин рассказал о том, что движение «Команда Путина» объединило под своим крылом представителей более 600 городов и более 50 стран мира.