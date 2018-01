Александр Емельяненко присоединился к «Команде Путина»

Федерация смешанного боевого единоборства ММА Самарской области, при поддержке Главы Чеченской республики, Героя России Рамзана Кадырова с гордостью представляют Вам грандиозное спортивное событие: международный турнир по ММА "Битва на Волге" в поддержку Президента России, национального лидера Владимира Владимировича Путина. Мы присоединяемся к #PUTINTEAM.

A post shared by Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) on Jan 20, 2018 at 10:54pm PST