Эрдоган заявил, что ВС Турции будут преследовать «бегущих из Африна курдов»

Анкара, 21 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ВС Турции будут преследовать «террористов из отрядов «Сил народной самообороны», которые «бегут из сирийского Африна».

«Мы видим, как террористы пытаются скрыться. Они будут убегать, а мы будем их преследовать», — цитирует его слова турецкая газета Yeni Safak.

По словам Эрдогана, ВС Турции завершат операцию в Африне в скором времени.

Напомним, что в субботу Турция начала операцию «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне. Планы США по созданию так называемых «Сил безопасности границы», основой которых должны были стать курдские формирования, вызвали острую реакцию со стороны Анкары и актуализировало операцию против курдского кантона Африн.