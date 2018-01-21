Audi после скандала отзовет более 127 тысяч дизельных автомобилей

Берлин, 21 января. Федеральное ведомство по транспорту Германии постановило отозвать около 127 тысяч автомобилей марки Audi с дизельным двигателем V6 TDI. Это связано со скандалом из-за контроля выбросов вредных веществ — в автомобилях были обнаружены незаконные механизмы, отключающие системы очистки выхлопных газов.

Как отмечают немецкие СМИ, программное обеспечение, благодаря которому можно обойти ограничения на выброс вредных газов, установлено в моделях A4 — A8, а также Q5 и Q7.

Впрочем, не исключено, что впоследствии отозвать придется и модели A8, которые были выпущены до середины прошлого года.

Напомним, в декабре 2017 года транспортное ведомство ФРГ объявило об отзыве почти 60 тысяч автомобилей Volkswagen Touareg из-за схожей проблемы с контролем выбросов вредных веществ.