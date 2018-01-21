Франция призывает собрать экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Сирии

Париж, 21 января. Франция просит созвать экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии. Об этом в своем аккаунте в Twitter написал глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

«Сирия: Гута, Идлиб, Африн — Франция просит созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН», — опубликовал министр, отметив, что накануне провел переговоры с турецким коллегой.

«Сирия — прекращение огня везде, полный гуманитарный доступ», — сообщается в следующей публикации Ле Дриана.

Напомним, что в субботу Турция начала операцию «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне. Планы США создать так называемые «Силы безопасности границы», в основе которых должны были быть курдские формирования, вызвали острую реакцию со стороны Турции и актуализировали операцию против курдского кантона.