ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями на КПП под Еленовкой, погиб человек

Донецк, 21 января. Сегодня бойцы Вооруженных сил Украины неподалеку от линии соприкосновения на Донбассе обстреляли пассажирский автобус. Нападение на мирных жителей произошло неподалеку от контрольного пункта въезда-выезда «Еленовка», расположенного к юго-западу от Донецка.

«Подразделения ВСУ обстреляли из стрелкового оружия автобус в серой зоне в районе КПВВ «Еленовка», в результате один мирный житель погиб, еще один был раненен», — сообщил Telegram-канал Inside Donetsk.

В оперативном командовании ВС Донецкой народной республики подтвердили информацию об обстреле в «серой зоне» близ линии соприкосновения.

«Сегодня в 13.20 из стрелкового оружия подразделения ВСУ обстреляли автобус в серой зоне в районе КПВВ «Еленовка». В результате ранения несовместимые с жизнью получил один мирный житель, еще один получил ранения», — сообщили в Донецке.

Точное количество пострадавших в результате обстрела уточняется.