Гражданин Украины погиб в результате атаки террористов на отель в Афганистане

Киев, 21 января. В результате нападения террористов на отель в Кабуле погиб гражданин Украины. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель департамента консульской службы украинского министерства иностранных дел Василий Кирилич.

По словам дипломата, в столицу Афганистана вскоре прибудет украинский консул.

«В Кабуле в результате нападения террористов на отель погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии», — подчеркнул Кирилич.

У Кабулі внаслідок нападу терористів на готель загинув громадянин України. Консул України вилітає до Кабула. Необхідні оперативні та скоординовані дії на місці трагедії. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) January 21, 2018

Напомним, 20 января на кабульский отель Intercontinental совершила нападение группа злоумышленников, связанная с запрещенным в Российской Федерации движением «Талибан»1. В результате инцидента погибли 12 человек. Правоохранительные органы смогли освободить более 120 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.