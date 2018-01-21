Луцк, 21 января. Несмотря на государственную политику украинизации и многочисленные попытки вытеснить все российское и русское из сферы общественной жизни на Украине, русский язык и все русское остаются очень востребованы у украинцев: так, Волынской области на западе Украины более 500 граждан поменяли свои «украинские» имена на руссские аналоги.

Как выяснил украинский телеканал у начальницы отдела госрегистрации актов гражданского состояния управления юстиции Антонины Кратик, чаще всего имена меняю женщины: «Олену на Алену, а Хрыстыну на Кристи или Кристину». В «непатриотичной» смене имен на Волынщине никому не отказывают.

Как отмечают украинские националисты, недовольные происходящим, на Украине складывается парадоксальная ситуация: в то время как в Киеве и Полтаве доля украинского языка в повседневном общении растет, на западной Украине — в Львове или Волынской области — напротив, возрастает количество русскоговорящих. «Наши дети уже «что-кают» и «как-ают», — возмущенно отметил львовский телеведущий.

Напомним, российский президент Владимир Путин отмечал, что руководство ЕС так и не отреагировало на ужесточение националистической политики на Украине: несмотря на то, что европейские соседи Украины резко высказались против киевского закона «Об образовании», реакции Брюсселя не последовало.