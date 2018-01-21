Сирия, 21 января. Курды подверглись нападению смертника ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. Военные РФ доставили гумпомощь в провинцию Эль-Кунейтра. САА под прикрытием ВКС РФ продолжает продвигаться в сторону города «Абу Духур» в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают САА прикрытие в районе населенного пункта Абу Духур на юго-востоке провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков в Восточной Гуте Дамаска.

«Исламское государство»1: совершило нападение с участием смертника на КПП курдов близ населенного пункта Аль-Бахра в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская свободная армия** (ССА): оказывает поддержку силам Турции в наступлении против курдов в Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла опорные пункты САА на юге провинции Хама; ведет бои с САА недалеко от города Ас-Самадания Аль-Гарбия в Эль-Кунейтре.

Курды: подверглись авиаударам ВВС Турции в кантоне Африн в Алеппо; столкнулись с турецкими войсками в окрестностях деревни Хаммам на севере Алеппо; понесли потери в результате атаки смертника ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Одновременно с наступлением в районе городов Хараста и Ирбин Сирийская арабская армия (САА) ведет огонь по укрепрайонам исламистов вблизи деревни Хазрама, расположенной неподалеку от населенного пункта Аль-Нашабия в восточной части оазиса Восточная Гута. Об этом сообщает агентство новостей Step Agency. Сведений о нанесенном боевикам уроне пока не поступало. Напомним, столкновения в данном районе отмечались неделю назад. Тогда правительственным войскам удалось отбить у радикалов группировки «Джейш Аль-Ислам»***** несколько зданий на окраине поселения.

Провинция Алеппо

Турецкие ВВС осуществлять боевые вылеты в кантоне Африн. Как передает военный источник в социальной сети Twitter (dersi4m), Турция провела бомбардировки недалеко от населенных пунктов Тубиль и Балия. Тем временем турецкая пехота вошла на территорию Африна. Наземные бои между турецкими силами, поддерживаемыми Сирийской свободной армией (ССА), и бойцами Отрядов народной самообороны (YPG) разворачиваются в окрестностях деревни Хаммам, сообщают Twitter-каналы (ZeinakhodrAljaz) и (SkyNewsArabia_B). Данные о потерях сторон в живой силе и военной технике пока уточняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» организовали новое нападение с участием смертника на занимаемых Сирийскими демократическими силами**** (SDF) территориях. Согласно информации новостного агентства Al Masdar News, боевик на заминированном автомобиле активировал взрывное устройство, подъехав к одному из контрольно-пропускных пунктов курдских отрядов. Атака произошла недалеко от населенного пункта Аль-Бахра на восточном берегу реки Евфрат. Медиа-портал «Аль-Амак», подконтрольный «Исламскому государству», утверждает, что не менее 30 бойцов «демократической армии» погибли в результате взрыва. Кроме того, террористы заявляют о том, что во время нападения были уничтожены несколько военных пикапов и американских внедорожников Humwee. Напомним, в районе города Аль-Бахра все еще сохраняется нестабильная ситуация, поскольку некоторые отряды ИГИЛ1, покинувшие правое побережье Евфрата, скрываются в пустыне, пещерах и заброшенных строениях вблизи населенного пункта.

Провинция Идлиб

Объединенная авиация РФ и Сирии продолжает наносить точечные авиаудары по военным объектам радикалов вооруженной оппозиции на окраине города Абу Духур, расположенного близ освобожденной накануне авиабазы, передает Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR). Тем временем на подступах к военному аэропорту продолжаются перестрелки между силами «Джебхат Ан-Нусры»1*** и Сирийской арабской армией (САА). По информации новостного портала Al Masdar News, под прикрытием артиллерии и военных самолетов ВКС РФ военнослужащим САР уже практически удалось войти в город. Тем не менее боевики коалиции «Тахрир Аш-Шам» и «Исламского движения Восточного Туркестана» не перестают оказывать ожесточенное сопротивление.

Провинция Хама

Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что исламисты «Джебхат Ан-Нусры» вновь активизировали боевые действия в районе Растанского котла. Стало известно, что сегодня ночью боевики открыли огонь по укрепрайонам сирийских войск западнее города Саламия в южной части региона. Об ответных действиях со стороны правительственных сил пока не сообщалось. Неизвестно, есть ли пострадавшие среди мирных жителей или солдат САА. Напомним, боевики, базирующиеся на данных территориях, время от времени ведут огонь по позициям САА, а также по мирным населенным пунктам, находящимся у границы между Хомсом и Хамой.

Провинция Эль-Кунейтра

Новостное агентство SOHR сообщает о том, что на линии разграничения сил вооруженной оппозиции и Сирийской арабской армии (САА) спустя несколько месяцев затишья вспыхнули вооруженные столкновения. Бои разворачиваются неподалеку от населенного пункта Ас-Самадания Аль-Гарбия. Сообщается, что первыми огонь открыли боевики антиправительственного объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. О потерях сторон, однако, не сообщалось.

Между тем, как сообщили представители Минобороны Российской Федерации, военные РФ доставили около двух тонн гуманитарной помощи в населенный пункт Кум-Эль-Висия. Нуждающиеся были обеспечены продовольствием. Кроме того, была оказана медпомощь мирным жителям, пострадавшим во время обстрелов со стороны боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)