Мутко объяснил отбор российских фигуристов на Олимпиаду: Катание будет просто «ух»

Москва, 21 января. Результаты отбора российских фигуристов на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане были ожидаемы. Об этом сообщил в воскресенье заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко.

По словам политика, россияне достойно выступили на чемпионате Европы по фигурному катанию.

«Фигурное катание на Олимпиаде будет просто «ух», — объяснил Мутко.

Он положительно оценил перспективы российских фигуристов на Играх-2018, а также указал на то, что Евгения Медведева не проигрывала весь олимпийский цикл.

«Но случаются травмы, спорт есть спорт, ей нужно еще немного времени. А сколько еще талантливых девочек за Загитовой и Медведевой!», — добавил вице-премьер.

Ранее стало известно о том, что РФ на Олимпиаде-2018 будут представлять следующие фигуристы:

одиночное катание — Алина Загитова, Евгения Медведева, Мария Сотскова, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев;

парное катание — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, Наталья Забияко и Александр Энберт;

спортивные танцы на льду — Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин.

Как сообщало издание «Дни.ру», президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал поддержать российских спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом.