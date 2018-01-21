Сирия как фронт геополитической борьбы: США незаконно строят базы, пытаясь догнать Россию 

Две крупнейшие внешние силы, действующие в Сирии, — Россия и Соединенные Штаты — за годы конфликта успели закрепиться в арабской республике и сформировать военную инфраструктуру. Все чаще западные издания, не желая признавать, что уничтожение «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) — это, прежде всего, заслуга наших ВКС, апеллируют к тому, что США удалось развернуть значительно большее количество военных объектов на территории САР.

Так, американское издание Defense News недавно опубликовало сравнительный материал, в котором сопоставлялись масштабы базирования группировок ВС США и ВС РФ в Сирии. В статье подробно рассматриваются два объекта Соединенных Штатов — у города Ат-Табка к западу от Ракки и в Ат-Танфе на юге провинции Хомс. На первой из баз до войны располагались фронтовые истребители и военно-транспортные вертолеты сирийских ВВС. В 2014-м году аэродром был захвачен террористами ИГИЛ1, а весной 2017-го его отбили курдские Демократические силы Сирии (SDF), поддерживаемые коалицией во главе с США. Затем авиабаза с единственной взлетно-посадочной полосой, и то сильно пострадавшей, была восстановлена инженерной группой ВВС Соединенных Штатов. Теперь «Табка» может принимать вертолеты в ограниченном режиме, но в настоящее время используется как тренировочный лагерь, где американские военные инструкторы обучают курдских бойцов.

Другой важный объект Пентагона — «Ат-Танф» — также используется американцами для подготовки вооруженных формирований. Однако здесь, как заявляли в Минобороны России, обучение проходят также бывшие террористы ИГИЛ, переброшенные из Дейр-эз-Зора. Правительственные силы Сирии между тем даже не имеют доступа к этому району на границе с Иорданией и Ираком, поскольку Вашингтон заявил, что откроет огонь по любым объектам, которые подойдут слишком близко к Ат-Танфу. Из-за этого в регионе бушует гуманитарный кризис, но американцы продолжают мероприятия по расширению своего военного объекта, перебрасывая сюда боевиков со всей страны. По этим причинам район вокруг базы «Ат-Танф» был назван представителем МО РФ Игорем Конашенковым «черной дырой».

США имеют и другие военные объекты на территории САР: аэродром на окраине Кобани в северо-восточной части провинции Алеппо и база «Румейлан» на северо-востоке от Хасаки, через которые американцы снабжают курдов всем необходимым. Также действует пункт базирования вблизи города Аш-Шаддади, где, как сообщал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, ССО Соединенных Штатов также ведут подготовку бывших ИГИЛовцев с целью создания новой антиасадовской террористической группировки.

По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, полковника запаса и военного эксперта Андрея Кошкина, российские военные объекты в САР хотя и не так многочисленны, но, по крайней мере, развернуты на законных основаниях. Кроме того, авиабаза ВКС РФ «Хмеймим» — это самый защищенный и мощный военный объект в Сирии, в то время как все базы Соединенных Штатов имеют лишь очень ограниченный круг возможностей.

«Россия заключила договор о создании баз «Хмеймим» и «Тартус» сроком на 49 лет с возможностью пролонгации еще на 25 с официальным Дамаском на основании международного права. США, в свою очередь, никаких подобных соглашений не заключали, и потому действуют в САР незаконно. В Сирии, по данным Турции, располагается где-то 14 военных объектов Пентагона. Они не представляют серьезной мощи сами по себе, однако в системе они все-таки являются серьезной силой», — заметил наш собеседник.

Он также подчеркивает, что принципиальное различие военных объектов РФ и США в арабской республике заключается, прежде всего, в их предназначении. Если Россия стремится к уничтожению террористов и наведению порядка в стране, то Соединенные Штаты, напротив, заинтересованы в новой эскалации ситуации и поддержании нестабильности в ближневосточном регионе.

«Направление создания этих объектов диаметрально отличное. Американские базы специально разбросаны по территории САР, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране путем подготовки вооруженных формирований. В то время как Вашингтон пытается разжечь масштабные вооруженные действия, Россия, опираясь на свои базы, стремится стабилизировать мир в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Так, благодаря уничтожению террористов ИГ1 теперь стало возможным развитие политического процесса», — подытожил Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.