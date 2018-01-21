«Хезболла» выступила против присутствия США на Ближнем Востоке

Бейрут, 21 января. Лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла назвал «лицемерной» политику Вашингтона на Ближнем Востоке.

Лидер ливанского движения сопротивления «Хезболла» Насралла прокомментировал заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Вашингтон не намерен выводить войска из Сирии и Ирака.

«Ни Сирия, ни Ирак не нуждаются ни в американских инструкциях, ни в американских войсках», — заявил Хасан Насралла.

Глава «Хезболлы» подчеркнул, что Вашингтон создал террористическую группировку «Исламское государство1» (запрещена в России) для того, чтобы вернуться в Ирак и сохранить в нем свое военное присутствие. После поражения «Халифата» США сохранили свои войска в Ираке. Подобную схему Белый дом провел и в Сирийской арабской республике, заявляя, что единственной целью США в САР является борьба с «Исламским государством», и отказавшись выводить войска после победы над ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.