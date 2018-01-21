Эксперты рассказали, как получить скидку при покупке автомобиля

Москва, 21 января. Эксперты портала «За рулем» рассказали о том, как получить выгоду при покупке автомобиля в России.

Существует несколько уловок, которые позволяют автолюбителям получить скидку на желаемую модель. Во-первых, при покупке стоит сослаться на коммерческое предложение с меньшей стоимостью от другого дилера. В этом случае есть вероятность получить большую скидку в автосалоне, который решит переманить у конкурентов покупателей.

Во-вторых, стоит спросить, есть ли на площадке дилера автомобили с ПТС. Если да, то он уже выкуплен у импортера, и дилеру нужно уложиться в сроки, чтобы обойтись без финансовых потерь.

Кроме того, скидки можно добиться при формировании комплексного предложения по стоимости авто. Эксперт советует воспользоваться услугами обмена, оформить стаховку и установить дополнительное оборудование.

Покупку автомобиля лучше планировать в конце месяца. С 20-х чисел дилеры хорошо торгуются, потому что им необходимо выполнить плановые показатели по продажам авто. Еще один нюанс: при выборе непопулярного сочетания (тип/цвет кузова, двигатель/трансмиссия) покупатель получает шанс для отличной скидки.

Машину нужно осмотреть на предмет возможных повреждений, поскольку их наличие также обещает неплохую скидку.