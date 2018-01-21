NASA предупредило, что к Земле мчится астероид размером с небоскрёб‍

Вашингтон, 21 января. Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA предупредили о скором приближении к Земле безымянного астероида, имеющего обозначение 2002 AJ129. В начале февраля астероид размером с крупнейшие небоскребы на Земле приблизится на минимальное расстояние к Земле.

Ученые отнесли открытый в 2002 году астероид к группе Аполлонов, поскольку во время перигелия он находится ближе к Солнцу, чем Земля (а также другие внутренние планеты Солнечной системы) и пересекает орбиты Марса, Земли, Венеры и Меркурия. Специалисты NASA подчеркивают, что не существует никакой опасности столкновения AJ129 с Землей — 4 февраля астероид размером от 500 до 1200 метров окажется на расстоянии около 4,2 млн километров от Земли, а в далеком 2172 году — на расстоянии в 0,7 млн км от Земли. В список «потенциально опасных» астероидов он попал из-за сложности наблюдения и больших скоростей — в перигелии его скорость достигнет 35 км/сек.