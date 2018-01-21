Джазовый композитор из США получил российский Орден Дружбы

Москва, 21 января. Американский музыкант, трубач, руководитель джазового отделения Линкольн-центра в Нью-Йорке Уинтон Марсалис получил российский Орден Дружбы.

Как рассказал ТАСС вице-консул России в Нью-Йорке Алексей Топольский, орден вручили во время торжественной церемонии, состоявшейся в российском консульстве.

Он отметил, что Марсалис был удостоен награды за «вклад в развитие культурных связей между Россией и США».

Сообщается, что среди гостей церемонии был руководитель Московского джазового оркестра, народный артист России Игорь Бутман. Он хорошо знаком с Марсалисом — в 2016 году они принимали участие в концерте, посвященном пятой годовщине открытия Кармеловского института по изучению российской истории и культуры при Американском университете.

Указ о награждении Марсалиса президент России Владимир Путин подписал в октябре 2017 года.

Напомним, Орден Дружбы — это государственная награда РФ, вручаемая с 1994 года.