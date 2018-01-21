«Джавелины не спасут»: на Украине дали прогноз на войну с Россией

Киев, 21 января. Бывший спикер МИД Украины Олег Волошин заявил, что если РФ действительно начнет войну с Украиной, то сможет завоевать ее максимум за неделю.

По его словам, когда российские войска применят свои вооружения, никакие американские «Джавелины» Украине не помогут. Волошин напомнил, что современная война ведется с использованием авиационного компонента.

Он также отметил, что внимательно следил за действиями ВКС РФ в Сирии. Чаще всего они использовали крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Против таких средств «Джавелины» не спасут, считает политик.

«Нам «Джавеллины» не помогут. Не спасут от российской стратегической авиации, от крылатых ракет, от бомбардировок и так далее. Я уверен, что это все прекрасно понимают. Войну с Россией, с полноценным применением всей мощи российской армии, мы проиграем в течение недели максимум», — цитирует его слова «Политнавигатор».

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что любое решение США о поставках летального оружия Украине усугубит конфликт на востоке Украины.