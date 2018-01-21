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Дамаск: российские военные доставили около 3 тонн гумпомощи в район Бейт-Джинн
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    Дамаск: российские военные доставили около 3 тонн гумпомощи в район Бейт-Джинн

    14:06  21 Января 2018
    595

    Дамаск: российские военные доставили около 3 тонн гумпомощи в район Бейт-Джинн

    Москва, 21 января. В военном ведомстве России сообщили о двух гуманитарных акциях, проведенных военнослужащими РФ в Сирии.

    По сообщению департамента информации Минобороны РФ за минувшие сутки российские военные доставили две тонны гуманитарной помощи в населенный пункт Кум-Эль-Висия провинции Эль-Кунейтра. Жители Мазраат Бейт-Джинн провинции Дамаск получили около трех тонн продуктов питания. Также российские военнослужащие передали населению Бейт-Джинна 2,7 тонны провианта и школьные принадлежности. За медицинской помощью обратились 94 сирийца.

    Отмечается, в декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение о начале вывода российской группировки войск из Сирийской арабской республики. При этом Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу.

    Дамаск: российские военные доставили около 3 тонн гумпомощи в район Бейт-Джинн

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия #гумпомощь #дамаск
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