Посол США почувствовал связь с народом России, окунувшись в крещенскую купель

Москва, 21 января. На праздник Крещения Господня американский посол в России Джон Хантсман посетил Новоиерусалимский мужской монастырь в Подмосковье, чтобы принять участие в народных гуляниях. Посол США — мормон по вероисповеданию — даже решился окунуться в крещенскую купель, чтобы на себе прочувствовать русские традиции.

На глазах у любопытствующей толпы посол США по русскому обычаю трижды окунулся в ледяную воду. Примеру своего начальника последовали и другие сотрудники американского посольства в Москве — а вот жена Мэри-Кей и приемная дочь-китаянка принимать участие в народных развлечениях не решились.

«Чувствую большую связь с народом России! — объявил Хантсман на вопрос «Комсомольской правды» об ощущениях после купели. — Я читал об этом, смотрел ролики на Youtube и хотел сам принять участие».

Напомним, вскоре после одного из важнейших церковных праздников пресс-служба Кремля показала кадры, на которых в купель на озере Селигер окунается президент РФ Владимир Путин. Как пояснил глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков, Путин ежегодно окунается в купель, однако раньше такие кадры не публиковались.