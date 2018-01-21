Сирия: за сутки боевики более десяти раз нарушили перемирие в зонах деэскалации

Москва, 21 января. В министерстве обороны России сообщили о нарушениях режима прекращения огня в четырех сирийских провинциях.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки режим прекращения боевых действий был нарушен в провинциях Латакия (3) и Алеппо (7). Турецкая мониторинговая группы заявила о двух случаях стрельбы в провинциях Даръа и Дамаск. Общая ситуация в сирийских зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Сотрудники ЦПВС отмечают, что большинство случаев нарушения перемирия происходило в районах, контролируемых боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.