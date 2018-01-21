Названы имена фигуристов, которые представят Россию на Олимпиаде-2018

Москва, 21 января. В тренерском совете Федерации фигурного катания на коньках России назвали имена фигуристов, которые будут представлять Россию на предстоящих зимних Олимпийских играх. Как отметили в ФФККР, список кандидатов был принят единогласно.

«Совещание экспертов уже состоялось, ни по кому из кандидатов вопросов не было. Состав определен по спортивному принципу, исходя из результатов чемпионата Европы», — отметил член тренерского совета Федерации в беседе с РИА Новости.

В мужском сольном катании от России под нейтральным флагом выступят Михаил Коляда и Дмитрий Алиев, а от женщин — Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова. В парном разряде — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт. Также две пары будут принимать участие в олимпийском турнире по танцам на льду — это будут Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев вместе с Александрой Степановой и Иваном Букиным.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не собирается посещать предстоящие зимние Олимпийские игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. При этом российский лидер подтвердил, что несмотря на агрессивное отношение к нашим спортсменам, «Россия не будет объявлять никакой блокады Олимпиады».