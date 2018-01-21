Ирак: суд приговорит гражданку ФРГ к смертной казни за сотрудничество с ИГИЛ

Багдад, 21 января. Иракский суд вынес решение о смертной казни в отношении гражданки Германии за причастность к «Исламскому государству»1.

Иракские информационные агентства сообщили, что уголовный суд Багдада приговорил к смертной казни гражданку ФРГ арабского происхождения. По материалам следствия женщина была задержана оперативниками сил безопасности Ирака во время столкновений с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в городе Мосул провинции Нейнава в прошлом году.

Женщина прибыла в Ирак из Германии и добровольно присоединилась к боевикам «Халифата». Отмечается, что это первый в Ираке смертный приговор, вынесенный в отношении граждан другой страны за сотрудничество с «Исламским государством».

Ранее сообщалось, что руководство контрразведки ФРГ считает жен и детей боевиков «Халифата», вернувшихся в Германию, потенциальной угрозой безопасности страны. По мнению главы ведомства, дети и женщины, проникнувшиеся идеологией «Исламского государства» могут организовать теракты в ближайшем будущем.

1 Организация запрещена на территории РФ.