Анкара, 21 января. Подразделения ВС Турции продвинулись на 5 км вглубь территории Сирии в Африне, не встретив серьезного сопротивления. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

Отмечается, что продвижение бронетехники прикрывают бойцы спецназа и пехота ВС Турции.

При этом в наступлении участвуют как турецкие военные, так и представители отрядов оппозиционной Свободной сирийской армии.

Напомним, ранее стало известно, что Анкара перешла к фазе активных действий против отрядов курдов на территории кантона Африн в Сирии. Как заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, операция является ответом на действия Вашингтона, который поставляет курдам оружие, а недавно объявил о создании специального подразделения «силы обороны границы», в который войдут курды.

Отметим также, что представители курдской «Народной милиции» (YPG) ранее представили другую версию разворачивающихся в Африне событий. Они заявили, что никакого продвижения бронетехники вглубь Африна не было, а турецкие военные отступили, встретив ожесточенное сопротивление.