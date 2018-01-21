«Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

Киев, 21 января. Широко разрекламированная акция волонтерского движения «Гражданский простор» с призывом почтить память так называемых «героев небесной сотни» с треском провалилась. На планировавшуюся встречу с родственниками погибших зимой 2014-го года к арке Лядских ворот на Майдане не пришел никто, хотя акция рекламировалась на государственном телевидении и в Сети.

Корреспондент ФАН провел на площади несколько часов в ожидании организаторов и родственников погибших, но все это время на площади у Лядских ворот постоянно находился лишь офицер-отставник Василий, ранее служивший в гражданско-правовом управлении ВС Украины. Отставной офицер играл на трубе, собирая с прохожих подаяние по 5-10 гривен (10-20 рублей).

Василий отказался говорить на камеру, заявив, что «он слишком стар для противостояния с властью и ее охранителями», но довольно активно общался без камеры. Так, бывший юрист сказал, что считает события 2014 года «путчем, который привел к развалу украинского государства и обнищанию людей».

«Заработали на перевороте только те, кто и раньше был при власти. Они заработали на войне на Востоке, на новых тарифах, на лжи. А мы простые, пенсионеры, вынуждены выживать кто как может. Думаете, мне тут на морозе приятно сидеть?», - рассказал очевидец.

Планировалось, что собравшиеся, кроме разговоров с родственниками погибших, еще раз вспомнят события четырехлетней давности, послушают стихи и музыку автора-исполнителя Романа Коляды, популярного сейчас на Украине поэта, обсудят будущий памятник и начнут сбор средств на его изготовление. Но что-то пошло не так, и никто не захотел в солнечный день тратить время. Возможно, у людей уже нет такого трепета и уважения к погибшим 4 года назад, потому что власти сами девальвировали статус так называемых героев.