Сирия: операция ВС Турции «Оливковая ветвь» будет проводиться в четыре этапа

Анкара, 21 января. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что операция ВС «Оливковая ветвь» против курдов будет проводиться в четыре этапа.

«Операция будет проводиться в четыре этапа, будет создана 30-километровая зона безопасности», — цитирует издание Miliyet министра.

По словам премьера, в результате операции «Оливковая ветвь» будут уничтожены все «террористические организации». Перед стартом военной операции будут проведены все дипломатические переговоры, добавил Йылдырым. Он также подтвердил начало наземной операции ВС в сирийском Африне.

Напомним, что намерение США создать так называемые «Силы безопасности границы», основой которых должны были стать курдские формирования, вызвало острую реакцию со стороны Турции и актуализировало операцию против курдского кантона Африн.