Анкара, 21 января. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара координирует свои действия в Африне с Дамаском при посредничестве РФ.

Премьер-министр подчеркнул в своем интервью телеканалу NTV, что командование армии Турции поддерживает связь с Дамаском при посредничестве Москвы.

«С сирийским режимом мы общаемся посредством России. Свободная сирийская армия вместе с нашими подразделениями вошли в Африн», — заявил Бинали Йылдырым.

Отмечается, что наземная часть операции в сирийском Африне, по словам Йылдырыма, началась сегодня в 11:00. Также премьер подчеркнул, что «беспокойство Ирана» устраняется.

Ранее сообщалось, что командование ВС РФ обеспечило безопасность российских военнослужащих в данном районе. Для устранения возможных провокаций и исключения угрозы жизни сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии переведены из Африна в Телль-Аджар. ЦПВС продолжает мониторинг ситуации в регионе.

Анкара начала военную операцию в северной части Алеппо после решения США создать «пограничные силы безопасности» около границ Турции и Ирака. Правительство Турции сочло данный шаг попыткой создать новое вооруженное формирование, угрожающее безопасности страны.