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Анкара поддерживает контакт с Дамаском при посредничестве Москвы — премьер Турции
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    Анкара поддерживает контакт с Дамаском при посредничестве Москвы — премьер Турции

    12:47  21 Января 2018  /обновлено: 13:03  21 Января 2018
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    Анкара поддерживает контакт с Дамаском при посредничестве Москвы — премьер Турции

    Анкара, 21 января. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара координирует свои действия в Африне с Дамаском при посредничестве РФ.

    Премьер-министр подчеркнул в своем интервью телеканалу NTV, что командование армии Турции поддерживает связь с Дамаском при посредничестве Москвы.

    «С сирийским режимом мы общаемся посредством России. Свободная сирийская армия вместе с нашими подразделениями вошли в Африн», — заявил Бинали Йылдырым.

    Отмечается, что наземная часть операции в сирийском Африне, по словам Йылдырыма, началась сегодня в 11:00. Также премьер подчеркнул, что «беспокойство Ирана» устраняется.

    Ранее сообщалось, что командование ВС РФ обеспечило безопасность российских военнослужащих в данном районе. Для устранения возможных провокаций и исключения угрозы жизни сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии переведены из Африна в Телль-Аджар. ЦПВС продолжает мониторинг ситуации в регионе.

    Анкара начала военную операцию в северной части Алеппо после решения США создать «пограничные силы безопасности» около границ Турции и Ирака. Правительство Турции сочло данный шаг попыткой создать новое вооруженное формирование, угрожающее безопасности страны.

    Анкара поддерживает контакт с Дамаском при посредничестве Москвы — премьер Турции

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    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #турция #дамаск
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