Премьер Турции сообщил о двух раненных при ракетном обстреле курдами района Килис

Анкара, 21 января. По сообщению турецкого премьер-министра Бинали Йылдырыма курды нанесли ракетный удар по провинции Килис.

Премьер-министр Турции сообщил, что проамериканское курдское ополчение «Сирийские демократические силы» (SDF) нанесло ракетный удар по провинции Килис, по турецкому городу было выпущено не менее шести ракет. В результате обстрела два человека получили ранения, подчеркнул Йылдырым.

Ранее сообщалось, что наземную часть операции против курдов Анкара начала в воскресенье в 11:00 по московскому времени. По предварительным данным войска продвинулись вглубь сирийской территории на пять километров.

Конфликт между курдами и Турцией в кантоне Африн развился после решения Вашингтона сформировать на базе оппозиционного альянса «Сирийской демократические силы» новое формирование «пограничные силы безопасности», которое должно установить контроль над границей Сирии и Турции. В Анкаре этот шаг назвали попыткой создать «новую террористическую армию» около Турции.