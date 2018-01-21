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Премьер Турции сообщил о двух раненных при ракетном обстреле курдами района Килис
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    Премьер Турции сообщил о двух раненных при ракетном обстреле курдами района Килис

    12:35  21 Января 2018  /обновлено: 13:13  21 Января 2018
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    Премьер Турции сообщил о двух раненных при ракетном обстреле курдами района Килис

    Анкара, 21 января. По сообщению турецкого премьер-министра Бинали Йылдырыма курды нанесли ракетный удар по провинции Килис.

    Премьер-министр Турции сообщил, что проамериканское курдское ополчение «Сирийские демократические силы» (SDF) нанесло ракетный удар по провинции Килис, по турецкому городу было выпущено не менее шести ракет. В результате обстрела два человека получили ранения, подчеркнул Йылдырым.

    Ранее сообщалось, что наземную часть операции против курдов Анкара начала в воскресенье в 11:00 по московскому времени. По предварительным данным войска продвинулись вглубь сирийской территории на пять километров.

    Конфликт между курдами и Турцией в кантоне Африн развился после решения Вашингтона сформировать на базе оппозиционного альянса «Сирийской демократические силы» новое формирование «пограничные силы безопасности», которое должно установить контроль над границей Сирии и Турции. В Анкаре этот шаг назвали попыткой создать «новую террористическую армию» около Турции.

    Премьер Турции сообщил о двух раненных при ракетном обстреле курдами района Килис

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #турция #курды #килис
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