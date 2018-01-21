Сирия: курды отрицают, что турецкие силы вошли в Африн

Москва, 21 января. Представители курдской «Народной милиции» (YPG) опровергли информацию о том, что турецкие танки вошли на территорию Африна в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующую информацию ранее распространили турецкие СМИ, ссылаясь на источники в военном ведомстве страны.

Как отметил представитель YPG в Африне, турецкие войска и их союзники попытались войти в город, но были остановлены после жестоких столкновений. Он добавил, что, потерпев неудачу, турецкие силовики отступили

Напомним, о том, что Анкара начала военную операцию против курдов на территории кантона Африн стало известно 20 января. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что это связано с действиями США, которые поддерживают курдские формирования, признанные Анкарой террористическими. Турецкий лидер неоднократно отмечал, что Вашингтон поставляет в регион оружие, которое оказывается в руках курдских боевиков.

Непосредственным поводом для начала операции стало объявление Пентагона о создании «сил обороны границы», которые будут состоять из проамериканских курдских формирований.