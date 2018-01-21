В Сирии новый виток эскалации: курды и Турция воюют в Африне, конгресс в Сочи под угрозой

Турецкие войска и союзная Сирийская свободная армия (ССА) начали военную операцию против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в районе города Африн на северо-западе провинции Алеппо. Почему Анкара все же решилась выдвинуть свои войска в наступление на позиции курдов? Что стало катализатором в этой ситуации? Об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

В Минобороны РФ сообщили, что в связи с эскалацией ситуации в регионе силы российского Центра по примирению сторон и военной полиции, располагавшиеся в Африне, по решению командования были передислоцированы к населенному пункту Телль Аджар недалеко от города Телль Рифат из соображений безопасности. Однако представители нашего центра продолжают мониторинг обстановки в этом регионе с целью оказания помощи гражданскому населению, которое активно покидает зону боевых действий.

Резкая эскалация ситуации стала возможной из-за действий Соединенных Штатов, которые фактически спровоцировали Турцию начать военную кампанию по зачистке Африна, заявили в Министерстве обороны России. В ведомстве подчеркнули, что решение Вашингтона сформировать так называемые «Силы безопасности границ» на севере арабской республики и разместить их между Сирийским Курдистаном и Турцией вызвало крайне негативную реакцию Анкары. Кроме того, значительному усилению напряженности способствовали и регулярные поставки Пентагоном новейшего вооружения, в том числе ПЗРК, курдским формированиям.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, ветеран военной службы Александр Перенджиев уверен, что заявление США о создании «пограничных сил» на сопредельных с Турцией территориях и беспорядочные поставки оружия курдским бойцам YPG были направлены на достижение сразу комплекса собственных целей. В интервью корреспонденту ФАН эксперт рассказал, что Вашингтон таким образом рассчитывает сорвать переговорный процесс, в котором Анкара выступает, прежде всего, как гарант перемирия, а курды как одна из сторон, создать новую зону нестабильности на Ближнем Востоке, а также нанести новый удар по государственности и целостности Сирии.

«Это заявление Соединенных Штатов как бы легализует эти курдские кантоны и продает им статус государственности. Африн граничит с Турцией, для которой эти формирования курдов, как отряды «Хезболлы» у границ Израиля. Помимо этого данное решение США создает серьезную угрозу для расчленения самой Сирии. У американцев сейчас идет смена проекта — с «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) на курдов. Но фактически это тот же самый проект: задействованы те же силы, и берутся под контроль те же самые районы — теперь не только на севере, но и на востоке страны курды также обозначили свою территорию», — отметил политолог.

Таким образом, американцы «растворили» среди курдов остатки уничтоженного ИГИЛ1 и теперь науськивают их на борьбу с официальным Дамаском и Турцией, поддерживая их наивное стремление добиться создание независимого Курдистана. Сами США прекрасно понимают, что руководство ни Сирии, ни Ирака, ни Ирана, ни Турции не пойдут на раздел собственных суверенных территорий, но продолжают подстрекать курдов на борьбу, фактически ставя их в положение не просто повстанцев, но боевиков, которые намерены уничтожить государственность независимых стран. При этом, также подчеркивает Александр Перенджиев, тот процесс, который имел перспективы примирить стороны — Конгресс национального диалога Сирии в Сочи — теперь в результате деструктивных действий Соединенных Штатов оказался под угрозой срыва.

«Несмотря на складывающую линию баррикад, наши специалисты все равно будут призывать стороны к переговорам, но опасность срыва полноценного диалога по урегулированию в САР, безусловно, есть. Конечно, США очень серьезно подлили масла в огонь. Они решили полностью разломать переговорный процесс, ведь он поднимает роль России и ее союзников. Наша страна существенно укрепила свое положение и на Ближнем Востоке, и вообще в мировой политике. Соединенным Штатам это, конечно, не нравится, их роль начала снижаться, и теперь они всевозможными способами пытаются вернуть влияние. Для них наши переговорные площадки — это фактически вызов их так называемому мировому глобальному лидерству», — заключил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.