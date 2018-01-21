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Украина
«Россия так не поступала»: в Раде заявили, что кредиты ЕС ведут Украину к пропасти
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    «Россия так не поступала»: в Раде заявили, что кредиты ЕС ведут Украину к пропасти

    13:37  21 Января 2018
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    «Россия так не поступала»: в Раде заявили, что кредиты ЕС ведут Украину к пропасти

    Киев, 21 января. В Верховной раде Украины задумались над тем, что кредиты Мирового валютного фонда (МВФ) «ведут страну к пропасти». Такое мнение озвучил народный депутат Александр Вилкул. 

    Выступая в эфире украинского ТВ, он заявил, что политика Киева по займам является алогичной и бездумной.

    «Киев бездумно берет кредиты на унизительных условиях», — отметил Вилкул.

    Депутат отметил, что МВФ нет дела до благосостояния украинцев, поэтому там требуют увеличения нагрузки на них. По мнению Вилкула, система квот, установленная ЕС, невыгодна Украине — Киев исчерпал все лимиты на поставки пшеницы, мяса курицы и других продуктов в первые недели 2018 года.  

    Вилкул подчеркнул, что Киеву стоит работать над восстановлением традиционного «рынка СНГ», стараясь развивать торговлю с Россией.

    Он также попросил не забывать, что так, как ведет себя ЕС, Россия с Украиной не поступала. Вилкул уточнил, что даже так называемый «кредит Януковича» не предусматривал никакого повышения тарифов для украинцев.

    Напомним, ранее торгпред Украины Наталия Микольская заявила, что Киев несет колоссальные убытки из-за разрушения торговых связей с Москвой.

    Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции после саммита «двадцатки» в немецком Гамбурге, заявил, что единственное, что осталось у украинского руководства для торговли, — это русофобия. 

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    Автор: Федор Веснин
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    #путин #украина #верховная рада #мвф #долги #вилкул
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